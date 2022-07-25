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Защитник Зиньо Ванхесден перебрался из «Интера» в АЗ на правах аренды

25 Июля 2022 • 20:19 Комментировать

Защитник миланского «Интера» Зиньо Ванхесден перешел в АЗ на правах арендного соглашения с правом выкупа, сообщает пресс-служба алкмарского коллектива.

«АЗ – подходящий для меня клуб. Тут я очень счастлив. Это заняло несколько недель, но то, что я стою здесь со своей семьей, приносит мне огромную радость. Не могу дождаться старта сезона. Повторюсь, АЗ – подходящая для меня команда» , - приводит слова футболиста пресс-служба голландского коллектива.

В минувшем сезоне бельгийский футболист выступал в аренде в «Дженоа». Ранее бельгийский защитник провел три сезона в аренде, выступая в «Стандарте».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серия А Чемпионат Италии АЗ Зиньо Ванхесден
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