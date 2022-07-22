​Шиманьски высказался после перехода из «Динамо» в «Фейеноорд»

В пятницу было официально объявлено о переходе полузащитника Себастиана Шиманьски из «Динамо» в «Фейеноорд». Голландский клуб арендовал поляка на сезон 2022/2023 с правом дальнейшего выкупа. Шиманьски сказал несколько слов после трансфера.

«Отличное новое приключение. «Фейеноорд» - хороший клуб для таких молодых игроков, как я. В прошлом сезоне клуб произвёл впечатление в Европе, добравшись до финала Лиги конференций. Я надеюсь внести свой вклад в дальнейшие успехи команды. С нетерпением жду возможности дебютировать на «Де Кейп» и показать себя болельщикам», - слова Шиманьски приводятся на официальном сайте «Фейеноорда».

В новой команде Себастиан Шиманьски будет играть под номером 17.