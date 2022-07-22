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«Интер» близок к расставанию с защитником

22 Июля 2022 • 10:49 Комментировать

Защитник Зиньо Ванхойсден, правами на которого владеет миланский «Интер», близок к переезду в голландский чемпионат. Согласно сообщениям VI.nl, 22-летнего футболиста подпишет АЗ Алкмар.

Стороны обсуждают аренду игрока до завершения сезона-2022/2023. Технический директор АЗ Макс Хубертс подтвердил переговоры, заявив, что сделка близка к официальному оформлению.

До переезда в итальянский чемпионат Ванхойсден отметился выступлениями за льежский «Стандард» в чемпионате Бельгии. В минувшем сезоне защитник поиграл на правах аренды за генуэзский «Дженоа». Он провел в Серии А 14 матчей и получил три желтые карточки.

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