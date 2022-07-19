Новым клубом Брайтвайта может стать «Аякс»

«Аякс» интересуется нападающим «Барселоны» Мартином Брайтвайтом. Главный тренер голландского клуба Альфред Шредер хорошо знаком с футболистом по совместной работе в «Барселоне».

Шредер работал заместителем Рональда Кумана, когда тот тренировал каталонский клуб. После прихода на пост главного тренера Хави, Брайтвайт редко попадал в состав, а в это межсезонье не поехал с «Барселоной» в предсезонный тур в США.

Marca сообщает, что в игроке очень заинтересованы в «Аяксе». В свою очередь, «Барселона» выражает сильное желание поскорее избавиться от футболиста.

В прошедшем сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 4 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.