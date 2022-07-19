Тальяфико близок к переходу в клуб из Лиги 1

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико находится в шаге от смены клубной прописки. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в своих социальных сетях, новой командой аргентинца станет «Лион».

Отмечается, что трансфер футболиста в стан «детей» находится на завершающей стадии. Сумма сделки должна составить около 4 миллионов евро. Сам Тальяфико уже согласовал с французским клубом условия контракта до 2025 года.

Напомним, что в прошлом сезоне в «Лионе» на правах аренды играл Эмерсон Палмьери из «Челси», которого клуб не стал выкупать по окончанию кампании.

Тальяфико, в свою очередь, зимой мог оказаться в «Барселоне», но в итоге «Аякс» не отпустил защитника.