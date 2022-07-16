Сын тренера «Порту» перейдёт в «Аякс»

Полузащитник «Порту» Франсишку Консейсау близок к переходу в амстердамский «Аякс». По информации от журналиста Фабрицио Романо, португалец в ближайшее время пройдёт медосмотр и подпишет с новым клубом долгосрочный контракт на 5 лет. Отмечается, что амстердамский «Аякс» активировал сумму отступных футболиста в размере 5 миллионов евро.

Напомним, что Франсишку является сыном главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау. В прошлом сезоне футболист сыграл 24 матча за родную команду в чемпионате Португалии, где отметился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.