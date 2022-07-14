Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» готов потратить 15 миллионов евро на украинского футболиста

14 Июля 2022 • 07:30 Комментировать

Защитник донецкого «Шахтёра» Николай Матвиенко имеет вариант продолжения карьеры в голландском чемпионате. По сообщениям журналистов De Telegraph, заинтересованность в услугах игрока сборной Украины проявляет амстердамский «Аякс».

Голландский гранд рассматривает Матвиенко в качестве альтернативы Лисандро Мартинесу, которого должен приобрести «Манчестер Юнайтед». «Аякс» готов заплатить за украинца 15 миллионов евро.

Срок действующего контракта Николая с «горняками» рассчитан до середины 2025 года.

В сезоне-2021/2022 чемпионата Украины защитник провел 14 поединков, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Шахтёр Донецк Николай Матвиенко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
07:30 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» готов потратить 15 миллионов евро на украинского футболиста
13 Июля
23:46 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» почти договорился о покупке футболиста «Аякса» за 55 млн евро 1
16:11 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Мартинеса в «МЮ» неизбежен
15:04 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» сегодня проведёт новую встречу по трансферу Мартинеса, сделка уже в завершающей стадии
09:54 · Голландия. Эредивизие
Тальяфико очень близок к переходу во французский клуб
01:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» могут согласовать трансфер Мартинеса уже в среду
12 Июля
23:45 · Англия. Премьер-лига
Названы самые высокооплачиваемые тренеры сборных чемпионата мира
22:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл», «Аякс», «Лидс» и «Аталанта» поспорят за молодого нападающего «ПСЖ»
21:34 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ослабил интерес к трансферу Лисандро Мартинеса
09:59 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» подпишет очередного игрока сборной Нидерландов
09:48 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» уверен в трансфере Мартинеса
06:58 · Германия. Бундеслига
«Фейеноорд» подписал форварда «Герты» официально
06:01 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» планирует подписать украинского защитника
11 Июля
19:26 · Россия. Премьер-лига
​Намли после ухода из «Краснодара» стал игроком голландской «Спарты» официально
12:40 · Англия. Премьер-лига
Бробби хочет в «Аякс», но не исключает переход в «МЮ»
Все новости
Рекомендуем