«Аякс» готов потратить 15 миллионов евро на украинского футболиста

Защитник донецкого «Шахтёра» Николай Матвиенко имеет вариант продолжения карьеры в голландском чемпионате. По сообщениям журналистов De Telegraph, заинтересованность в услугах игрока сборной Украины проявляет амстердамский «Аякс».

Голландский гранд рассматривает Матвиенко в качестве альтернативы Лисандро Мартинесу, которого должен приобрести «Манчестер Юнайтед». «Аякс» готов заплатить за украинца 15 миллионов евро.

Срок действующего контракта Николая с «горняками» рассчитан до середины 2025 года.

В сезоне-2021/2022 чемпионата Украины защитник провел 14 поединков, отметившись одним голом и одной результативной передачей.