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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» подпишет очередного игрока сборной Нидерландов

12 Июля 2022 • 09:59 Комментировать

Амстердамский «Аякс» впритык приблизился к трансферу левого защитника «АЗ» Алкмаара Оуэна Вейндала. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, официально подтверждение трансфера является вопросом времени.

Вейндал подпишет с амстердамским клубом контракт до 2027 года. Ранее футболист прошёл медицинское обследование, после чего поставил свою подпись под 5-летним соглашением.

Вейндал в 22 года успел провести 11 матчей за сборную Нидерландов. В прошлом сезоне молодой футболист забил в чемпионате один гол и отдал 10 результативных передач. При этом игрок дебютировал в Эредивизии в возрасте 17 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс АЗ Алкмаар Трансферы футбола - лето 2022 Оуэн Вейндал
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