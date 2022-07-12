«Аякс» подпишет очередного игрока сборной Нидерландов

Амстердамский «Аякс» впритык приблизился к трансферу левого защитника «АЗ» Алкмаара Оуэна Вейндала. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, официально подтверждение трансфера является вопросом времени.

Вейндал подпишет с амстердамским клубом контракт до 2027 года. Ранее футболист прошёл медицинское обследование, после чего поставил свою подпись под 5-летним соглашением.

Вейндал в 22 года успел провести 11 матчей за сборную Нидерландов. В прошлом сезоне молодой футболист забил в чемпионате один гол и отдал 10 результативных передач. При этом игрок дебютировал в Эредивизии в возрасте 17 лет.