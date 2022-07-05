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«Барселона» вновь заинтересовалась защитником «Аякса»

05 Июля 2022 • 22:45 Комментировать

Левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико снова угодил в список интересов «Барселоны».

Каталонский клуб не первый год следит за аргентинцем и однажды даже был близок к его подписанию, но «Аякс» отказался продавать 29-летнего игрока. Приоритетным для «сине-гранатовых» вариантом усиления левого края обороны считается Маркос Алонсо из «Челси», однако лондонский клуб запрашивает за испанца внушительную компенсацию. Как сообщает Sky Sports, Тальяфико в свою очередь будет доступен этим летом всего за 5 млн евро.

В приобретении фулбека «Аякса» заинтересована не только «Барселона», но и французский «Лион», английские «Ноттингем Форест» и «Брайтон», а также мадридский «Атлетико». Игрок надеется продолжить карьеру в клубе, выступающем в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона Николас Тальяфико
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