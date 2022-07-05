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Хави Симонс объяснил свой уход из «ПСЖ»

05 Июля 2022 • 21:12 Комментировать

Атакующий полузащитник ПСВ Хави Симонс рассказал, почему решил покинуть парижский топ-клуб.

19-летний голландец перебрался в ПСВ свободным агентом, подписав с эйндховенцами пятилетнее соглашение.

«Я многому научился у Месси, Мбаппе и Неймара, но игровая практика превыше всего, – рассказал Симонс в интервью ESPN. – Недавно мне исполнилось 19 лет, и, думаю, этот шаг был необходим для моего дальнейшего прогресса», – отметил футболист.

Хави Симонс находился в структуре «ПСЖ» с 2019 года, но всего 11 раз сыграл за первую команду парижан. Ранее он обучался футболу в академии «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСВ ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе Хави Симонс
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