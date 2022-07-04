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«Наполи» может перехватить у «Ромы» Сольбаккена

04 Июля 2022 • 23:32 Комментировать

Руководство «Наполи» заинтересовано в том, чтобы приобрести норвежского форварда «Будё-Глимта» Ола Сольбаккена. SportItalia отмечает, что «адзурри» могут увести игрока из-под носа у «Ромы», которая также заинтересована в услугах 23-летнего футболиста.

Источник сообщает, что представители клуба тесно работают с агентом футболиста.

Контракт Сольбаккена с «Будё-Глимтом» истек летом нынешнего года. Трансферная стоимость футболиста по информации Transfermarkt составляет два миллиона евро.

В минувшем сезоне футболист провел в Лиге конференций 15 матчей, в которых отличился семь раз и сделал три голевые передачи. В чемпионате Норвегии игрок отметился шестью голами и шестью ассистами.

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Рома Серия А Наполи Ола Сольбаккен
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