«Наполи» может перехватить у «Ромы» Сольбаккена

Руководство «Наполи» заинтересовано в том, чтобы приобрести норвежского форварда «Будё-Глимта» Ола Сольбаккена. SportItalia отмечает, что «адзурри» могут увести игрока из-под носа у «Ромы», которая также заинтересована в услугах 23-летнего футболиста.

Источник сообщает, что представители клуба тесно работают с агентом футболиста.

Контракт Сольбаккена с «Будё-Глимтом» истек летом нынешнего года. Трансферная стоимость футболиста по информации Transfermarkt составляет два миллиона евро.

В минувшем сезоне футболист провел в Лиге конференций 15 матчей, в которых отличился семь раз и сделал три голевые передачи. В чемпионате Норвегии игрок отметился шестью голами и шестью ассистами.