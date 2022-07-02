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Экс-форвард «Барселоны» де Йонг подписал контракт с известным клубом официально

02 Июля 2022 • 08:18 Комментировать

Голландский центральный нападающий Люк де Йонг, отыгравший прошлый сезон в каталонской «Барселоне», продолжит карьеру у себя на родине. Форвард заключил трудовое соглашение с ПСВ Эйндхове, об этом рапортует пресс-служба клуба.

Сумма сделки составила порядка четырех миллионов евро. Стоит отметить, что де Йонг уже защищал цвета коллектива из Эйндховена с 2014 по 2019 год. После этого он непродолжительное время выступал за испанскую «Севилью».

В сезоне-2021/2022 нападающий провел в составе «сине-гранатовых» 29 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Люк Де Йонг
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