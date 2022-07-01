Нападающий «Севильи» Люк де Йонг оформил переход в голландский ПСВ.

31-летний игрок уже прошёл медосмотр в расположении эйндховенского клуба и в ближайшее время пополнит состав команды, сообщила пресс-служба ПСВ. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Севилья» заработает на продаже де Йонга порядка 4 млн евро. Ранее форвард отклонил предложение мексиканской «Толуки».

В прошедшем сезоне Люк де Йонг выступал за «Барселону» на правах аренды. В 29 поединках за «сине-гранатовых» голландец стал автором семи забитых мячей и одной результативной передачи.

Де Йонг уже защищал цвета ПСВ с 2014 по 2019 год.