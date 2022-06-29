Хави Симонс перешёл в ПСВ по совету одноклубника из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум посоветовал Хави Симонсу продолжить карьеру в голландском ПСВ.

19-летний футболист вчера подписал долгосрочное соглашение с эйнхдовенским клубом, перебравшись из «ПСЖ» в качестве свободного агента. В Париже рассчитывали продлить истекающий контракт Симонса, но сделка сорвалась в последний момент. Как признался сам юный хавбек, в ПСВ ему порекомендовал перейти Джорджиньо Вейналдум: «Джини сказал, что ПСВ – отличный клуб для развития. Он знаком с тренером и рассказал мне, какой футбол тот хочет видеть в исполнении команды», – приводит слова Хави Симонса официальный сайт эйндховенцев.

Джорджиньо Вейналдум выступал за ПСВ с 2011 по 2015 год, после чего перешёл в английский «Ньюкасл».