«ПСЖ» продлит контракт с вундеркиндом Симонсом, а затем одолжит его голландскому топ-клубу

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс в ближайшее время будет отдан в аренду.

Парижский клуб в шаге от заключения нового долгосрочного соглашения с 19-летним голландцем, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Известно также, что сразу после подписания сделки Симонс будет отправлен в аренду в голландский ПСВ, об интересе которого уже сообщалось ранее. Переговоры находятся на финальной стадии.

Действующий договор Хави Симонса с «ПСЖ» истекает в конце месяца. Юный атакующий хавбек провёл 11 матчей за первую команду парижан за всё время, отметившись одной результативной передачей.