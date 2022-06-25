Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

«ПСЖ» продлит контракт с вундеркиндом Симонсом, а затем одолжит его голландскому топ-клубу

25 Июня 2022 • 21:56 Комментировать

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс в ближайшее время будет отдан в аренду.

Парижский клуб в шаге от заключения нового долгосрочного соглашения с 19-летним голландцем, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Известно также, что сразу после подписания сделки Симонс будет отправлен в аренду в голландский ПСВ, об интересе которого уже сообщалось ранее. Переговоры находятся на финальной стадии.

Действующий договор Хави Симонса с «ПСЖ» истекает в конце месяца. Юный атакующий хавбек провёл 11 матчей за первую команду парижан за всё время, отметившись одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПСЖ Хави Симонс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
21:56 · Голландия. Эредивизие
«ПСЖ» продлит контракт с вундеркиндом Симонсом, а затем одолжит его голландскому топ-клубу
15:17 · Голландия. Эредивизие
Молодая звезда «ПСЖ» может продолжить карьеру в Нидерландах
09:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на одну из звёзд «Аякса»
08:40 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» готов выложить 30 млн евро за игрока «Аякса»
24 Июня
15:50 · Англия. Премьер-лига
Шрёдер: «Я уверен, что Тимбер останется в команде»
15:24 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Аякса» Шрёдер рассказал о будущем Антони
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Фейеноорд» озвучил цену на Маласию
13:03 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» нужно продать двух игроков для покупки Антони
10:31 · Голландия. Эредивизие
Суарес может вернуться в «Аякс»
08:36 · Голландия. Эредивизие
Экс-форвард «Лилля» продолжит карьеру в голландском чемпионате
23 Июня
22:39 · Германия. Бундеслига
«Аякс» хочет заполучить нападающего «Баварии»
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Лион» хочет заполучить трансферную цель «МЮ»
10:35 · Германия. Бундеслига
Алле отправился на медосмотр в дортмундской «Боруссии»
09:40 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» задрал ценники на своих звёзд, которых хочет купить «Манчестер Юнайтед»
08:50 · Голландия. Эредивизие
Защитник «Шахтёра» может перейти в «ПСВ»
Все новости
Рекомендуем