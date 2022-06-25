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Молодая звезда «ПСЖ» может продолжить карьеру в Нидерландах

25 Июня 2022 • 15:17 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс может продолжить карьеру у себя на родине в Нидерландах. Согласно информации от французского журналиста Адриена Гренье, в услугах хавбека заинтересован ПСВ Эйндховен.

Отмечается, что Симонс будет готво присоединиться к нидерландскому клубу на правах свободного агента. Контракт талантливого полузащитника с французским «ПСЖ» истекает в начале июля.

Ранее руководство «ПСЖ» не смогло убедить Симонса подписать нового соглашение. Футболист хотел перебраться обратно в каталонскую «Барселону», но сделка пока смотрится маловероятной. За взрослую команду «ПСЖ» Хави провёл лишь 7 матчей в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПСЖ Хави Симонс
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