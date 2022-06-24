Экс-форвард «Лилля» продолжит карьеру в голландском чемпионате

Известный турецкий нападающий Бурак Йилмаз продолжит свою карьеру в клубе-новичке голландского чемпионата.

36-летний турецкий футболист подписал долгосрочное пятилетнее соглашение с голландской «Фортуной». Йилмаз ближайшие два года проведёт в команде в качестве футболиста, а затем перейдёт на тренерскую работу. Стоит отметить, что последние два годы турецкий форвард выступал за французский клуб «Лилль».

В прошлом сезоне Бурак Йилмаз провёл во французском чемпионате 31 встречу. Форвард отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.