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Экс-форвард «Лилля» продолжит карьеру в голландском чемпионате

24 Июня 2022 • 08:36 Комментировать

Известный турецкий нападающий Бурак Йилмаз продолжит свою карьеру в клубе-новичке голландского чемпионата.

36-летний турецкий футболист подписал долгосрочное пятилетнее соглашение с голландской «Фортуной». Йилмаз ближайшие два года проведёт в команде в качестве футболиста, а затем перейдёт на тренерскую работу. Стоит отметить, что последние два годы турецкий форвард выступал за французский клуб «Лилль».

В прошлом сезоне Бурак Йилмаз провёл во французском чемпионате 31 встречу. Форвард отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бурак Йилмаз Фортуна
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