«Аякс» задрал ценники на своих звёзд, которых хочет купить «Манчестер Юнайтед»

Руководство амстердамского «Аякса» хочет сохранить костяк команды на следующий сезон. Как сообщает De Telegraph, голландский гранд не намерен продавать своих звезд, а потому установил на них внушительные ценники.

Как информирует источник, «Аякс» оценил нападающего Антони в 80 миллионов евро. Трансферы защитников Лисандро Мартинеса и Юррьена Тимбера обойдутся потенциальному покупателю в 50-60 миллионов.

Ранее интерес к вышеназванным игрокам проявлял «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «Аякс» стал чемпионом Голландии в прошлом сезоне, опередив ближайшего конкурента на два балла.