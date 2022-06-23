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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» задрал ценники на своих звёзд, которых хочет купить «Манчестер Юнайтед»

23 Июня 2022 • 09:40 Комментировать

Руководство амстердамского «Аякса» хочет сохранить костяк команды на следующий сезон. Как сообщает De Telegraph, голландский гранд не намерен продавать своих звезд, а потому установил на них внушительные ценники.

Как информирует источник, «Аякс» оценил нападающего Антони в 80 миллионов евро. Трансферы защитников Лисандро Мартинеса и Юррьена Тимбера обойдутся потенциальному покупателю в 50-60 миллионов.

Ранее интерес к вышеназванным игрокам проявлял «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «Аякс» стал чемпионом Голландии в прошлом сезоне, опередив ближайшего конкурента на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Лисандро Мартинес Юррьен Тимбер Антони
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