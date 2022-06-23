Защитник «Шахтёра» может перейти в «ПСВ»

Бразильский защитник донецкого «Шахтёра» Марлон может продолжить карьеру в голландской лиге.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 26-летний бразильский футболист может перейти в клуб «ПСВ Эйндховен». Стороны уже начали переговоры по поводу перехода защитника в голландскую команду. Стоит отметить, что на подписании Марлона настаивает главный тренер «ПСВ» Руд ван Нистелрой. До этого бразилец выступал за «Сассуоло», «Барселону» и «Ниццу».

В прошлом сезоне Марлон провёл в украинском чемпионате 12 поединков, в которых получил две жёлтые карточки и одну красную.