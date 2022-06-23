Наставник ПСВ Ван Нистелрой хотел бы встретиться с «Реалом» в Лиге чемпионов

Новый главный тренер голландского ПСВ Руд ван Нистелрой не отказался бы от встречи с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

Знаменитый экс-нападающий «Реала» начнёт работу в качестве рулевого эйндховенского коллектива с начала нового сезона. Для попадания в групповую стадию Лиги чемпионов ПСВ предстоит пройти два раунда квалификации.

«Вернуться на «Бернабеу» в качестве тренера ПСВ было бы замечательно, – рассказал ван Нистелрой в интервью Marca. – Все знают, что «Реал» – особенный клуб для меня, поэтому я хотел бы встретиться с ним в Лиге чемпионов.

Мои дети и жена посещали матч с «Манчестер Сити» на «Бернабеу». Я не смог присоединиться к ним из-за работы, но они были в восторге от увиденного», – поделился голландец.