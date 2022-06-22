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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Бергвейн вернётся в Эредивизе

22 Июня 2022 • 20:50 Комментировать

Вингер «Тоттенхэма» Стевен Бергвейн перейдёт в «Аякс», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, переговоры находятся в финальной стадии. С игроком согласован контракт до 2027 года. За своего нападающего «шпоры» получат 24 млн евро.

Бергвейн перешёл в «Тоттенхэм» в январе 2020 года из ПСВ за 30 млн евро. За «красно-белых» он сыграл в 149 матчах.

В прошедшем сезоне 24-летний голландец провёл за лондонский клуб 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Аякс Стевен Бергвейн
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