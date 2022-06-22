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«Аякс» назначил нового главного тренера официально

22 Июня 2022 • 11:23 Комментировать

Амстердамский «Аякс» представил нового главного тренера команды. Как сообщатся на официальном сайте голландского клуба, место рулевого занял Альфред Схредер.

Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на два года. В соглашении прописана опция пролонгации сотрудничества еще на один сезон. В амстердамской команде Схредер сменил Эрика тен Хага, ушедшего в «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что ранее Альфред работал ассистентом тен Хага, а также тренировал немецкий «Хоффенхайм» и «Брюгге». Под его руководством «Брюгге» стал чемпионом Бельгии в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Альфред Схредер
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