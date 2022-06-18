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«Интер Майами» начал переговоры с Гётце

18 Июня 2022 • 22:40 Комментировать
Атланта Юнайтед
...
Интер Майами
1.50 4.50 6.00
Через 22 ч. 48 мин.

Полузащитник ПСВ Марио Гётце может продолжить карьеру за океаном.

Согласно появившейся недавно информации, американский клуб присоединился к представителям Бундеслиги и Серии А в борьбе за 30-летнего экс-игрока сборной Германии. Сведения подтвердил инсайдер Том Богерт, специализирующийся на МЛС: по его данным, «Интер Майами» действительно связался с Гётце и считает его одной из трансферных целей.

Напомним, что отступные в контракте хавбека с эйндховенским ПСВ составляют всего 4 млн евро.

В минувшем сезоне Марио Гётце провёл 52 матча, в которых отметился 12 голами и 11 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Марио Гётце Интер Майами
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