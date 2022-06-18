«Интер Майами» начал переговоры с Гётце

Полузащитник ПСВ Марио Гётце может продолжить карьеру за океаном.

Согласно появившейся недавно информации, американский клуб присоединился к представителям Бундеслиги и Серии А в борьбе за 30-летнего экс-игрока сборной Германии. Сведения подтвердил инсайдер Том Богерт, специализирующийся на МЛС: по его данным, «Интер Майами» действительно связался с Гётце и считает его одной из трансферных целей.

Напомним, что отступные в контракте хавбека с эйндховенским ПСВ составляют всего 4 млн евро.

В минувшем сезоне Марио Гётце провёл 52 матча, в которых отметился 12 голами и 11 результативными передачами.