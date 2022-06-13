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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Ван Бастен: «Я подражал Кройффу»

13 Июня 2022 • 23:42 Комментировать

Знаменитый голландский экс-нападающий Марко ван Бастен назвал имя своего кумира детства. По его словам, он пытался подражать своему соотечественнику - самому знаменитому голландскому футболисту во всей истории футбола, то есть Йохану Кройффу. Кройфф преуспел не только в качестве футболиста, но и в качестве тренера также, хотя тренировал лишь два клуба - «Аякс» и «Барселону».

- С детства я хотел быть похожим на Кройффа. На самом деле мы были приятелями. Мне не хватает его. Кройфф, Пеле и Марадона - это три величайших игрока в истории футбола, - заявил ван Бастен в интервью France Football.

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Евро-Футбол.Ру,
Марко Ван Бастен Йохан Кройфф
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