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«Марсель» хочет подписать экс-полузащитника «Аякса»

13 Июня 2022 • 11:04 Комментировать

Руководители «Марселя» хотят в это летнее трансферное окно заполучить в свою команду голландского полузащитника «Витесса» Рихедли Базура.

По информации Goal.com, французская команда рассчитывает на то, что ей удастся подписать 25-летнего голландского футболиста бесплатно, так как этим летом у полузащитника истекает соглашение с «Витессом». Напомним, что до этого Базур также выступал за амстердамский «Аякс», «Утрехт» и немецкий «Вольфсбург».

В прошедшем сезоне Рихедли Базур провёл в голландской лиге 30 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Витесс Рихедли Базур
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