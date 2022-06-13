«Марсель» хочет подписать экс-полузащитника «Аякса»

Руководители «Марселя» хотят в это летнее трансферное окно заполучить в свою команду голландского полузащитника «Витесса» Рихедли Базура.

По информации Goal.com, французская команда рассчитывает на то, что ей удастся подписать 25-летнего голландского футболиста бесплатно, так как этим летом у полузащитника истекает соглашение с «Витессом». Напомним, что до этого Базур также выступал за амстердамский «Аякс», «Утрехт» и немецкий «Вольфсбург».

В прошедшем сезоне Рихедли Базур провёл в голландской лиге 30 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.