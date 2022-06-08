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Чистое игровое время, ауты ногами и бесконечные замены: в Голландии протестируют новые правила

08 Июня 2022 • 00:36 Комментировать

Королевская федерация футбола Голландии намерена протестировать новые правила футбола, которые обсуждаются на протяжении последних лет. С сезона 2023/24 во втором дивизионе будут играть совсем по-другому.

Главные новшества: чистое игровое время (два тайма по 30 минут), ввод мяча из-за боковой будет производиться ногами, футболисты получат право разыгрывать штрафные удары ведением мяча, желтые карточки будут заменены удалением на пять минут, количество замен не будет лимитировано.

Напомним, что полтора века назад начинали играть в футбол с воротами без перекладин, ауты бросались одной рукой, а из-за боковой возобновлял игру тот исполнитель, который первым добирался до мяча.

Главными изменениями в правилах были такие новшества, как офсайд, замены и правила паса вратарю.

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