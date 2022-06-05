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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Гётце ведёт переговоры с новым клубом

05 Июня 2022 • 20:16 Комментировать

Полузащитник Марио Гётце продолжает переговоры с португальской «Бенфикой».

30-летний немец может перебраться в «Бенфику» вслед за наставником Роджером Шмидтом, перешедшим из ПСВ в лиссабонский клуб после окончания сезона. По информации инсайдера Фабрицио Романо, Гётце пока не согласовал с «Бенфикой» условия контракта, но переговоры находятся в продвинутой стадии.

В контракте Гётце с ПСВ прописана фиксированная сумма отступных – всего 4 млн евро. Именно столько потребуется заплатить «Бенфике», чтобы оформить переход. Сообщается, что Роджер Шмидт крайне заинтересован в подписании своего соотечественника.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСВ Марио Гётце
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