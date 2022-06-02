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Кёйт – новый тренер «Ден Хаага» официально

02 Июня 2022 • 14:04 Комментировать

Экс-нападающий «Ливерпуля» Дирк Кёйт официально назначен новым главным тренером нидерландского «Ден Хаага». Ранее бывший футболист тренировал молодёжную команду «Фейеноорда» до 19 лет.

В прошлом сезоне «Ден Хааг» финишировал на четвёртом месте во втором по силе дивизионе Нидерландов. Перед Кёйтом будет стоять задача улучшить игру команды и вернуть её в высший дивизион.

Напомним, что Кёйт ранее провёл 6 сезонов в составе «Ливерпуля». Нидерландец выиграл с командой Кубок английской лиги в 2012 году, а также дошёл с ней до финала Лиги чемпионов в сезоне-2006/07, где мерсисайдцы уступили «Милану». 

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Евро-Футбол.Ру,
Дирк Кёйт Ден Хааг
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