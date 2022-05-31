Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Экс-футболист «Баварии» может перейти в «Милан»

31 Мая 2022 • 14:41 Комментировать

Полузащитник ПСВ Марио Гётце может продолжить карьеру в «Милане», сообщает журналист Патрик Бергер.

По информации источника, руководство итальянского клуба уже вступило в контакт с представителями футболиста. Помимо «Милана», интерес к немцу проявляет лиссабонская «Бенфика».

Контракт 29-летнего хавбека с голландским клубом рассчитан до лета 2024 года. В соглашении футболиста прописан пункт об отступных в размере 4-5 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает Гётце в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе ПСВ 52 матча, в которых забил 12 голов, а также отдал 11 результативных передач.

Напомним, что ранее он защищал цвета таких клубов как «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Также Гётце является автором победного гола в финальном матче чемпионата мира-2014, в котором Германия обыграла Аргентину (1:0).   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Бенфика Бавария ПСВ Марио Гётце
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
14:41 · Голландия. Эредивизие
Экс-футболист «Баварии» может перейти в «Милан»
07:25 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» хочет от «Манчестер Юнайтед» 50 млн евро за Тимбера
30 Мая
23:57 · Германия. Бундеслига
Гравенберх пройдёт медосмотр для «Баварии»
15:42 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» проявляет предметный интерес к Тимберу, но сделка на начальной стадии
00:38 · Голландия. Эредивизие
ПСВ сделает всё возможное для подписания нападающего «Барселоны»
28 Мая
10:13 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может лишиться одного легионера
27 Мая
23:56 · Германия. Бундеслига
Новичок «Баварии» Мазрауи: «Зидан — мой кумир»
26 Мая
18:47 · Германия. Бундеслига
Гравенберх завершит переход в «Баварию» на следующей неделе
10:19 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник ПСВ может перейти в «Ливерпуль»
09:09 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Фейеноорда» Кекчю может перейти в «Арсенал»
01:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предлагает 35 млн евро за защитника «Аякса»
25 Мая
21:41 · Голландия. Эредивизие
Онана попрощался с «Аяксом» перед уходом в «Интер»
18:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» закрыла сделку по Гравенберху 1
24 Мая
08:56 · Голландия. Эредивизие
Вратарь «Аякса» перебрался в «Твенте»
22 Мая
21:43 · Голландия. Эредивизие
«Витесс» разгромил «Утрехт» и сыграет за выход в Лигу конференций
Все новости
Рекомендуем