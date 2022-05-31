Экс-футболист «Баварии» может перейти в «Милан»

Полузащитник ПСВ Марио Гётце может продолжить карьеру в «Милане», сообщает журналист Патрик Бергер.

По информации источника, руководство итальянского клуба уже вступило в контакт с представителями футболиста. Помимо «Милана», интерес к немцу проявляет лиссабонская «Бенфика».

Контракт 29-летнего хавбека с голландским клубом рассчитан до лета 2024 года. В соглашении футболиста прописан пункт об отступных в размере 4-5 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает Гётце в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе ПСВ 52 матча, в которых забил 12 голов, а также отдал 11 результативных передач.

Напомним, что ранее он защищал цвета таких клубов как «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Также Гётце является автором победного гола в финальном матче чемпионата мира-2014, в котором Германия обыграла Аргентину (1:0).