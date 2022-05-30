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ПСВ сделает всё возможное для подписания нападающего «Барселоны»

30 Мая 2022 • 00:38 Комментировать

Нидерландский ПСВ рассчитывает вернуть в свои ряды нападающего Люка де Йонга.

31-летний футболист принадлежит «Севилье», но прошедший сезон провёл в «Барселоне» на правах аренды. Каталонский клуб не собирается выкупать голландца, а его контракт с «Севильей» истекает уже через год. Ситуацией может воспользоваться ПСВ. По данным Voetbal, эйндховенцы готовы сделать всё возможное, чтобы вернуть своего бывшего форварда этим летом.

Люк де Йонг провёл за «Барселону» 29 матчей, в которых отметился 7 забитыми мячами и 1 результативной передачей. В стартовом составе голландец появился всего 10 раз за сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья ПСВ Люк Де Йонг
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