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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Вратарь «Аякса» перебрался в «Твенте»

24 Мая 2022 • 08:56 Комментировать

Опытный польский голкипер амстердамского «Аякса» Пшемыслав Тытонь решил сменить клубную прописку.

35-летний польский вратарь подписал соглашение с клубом «Твенте». Об этом сообщает пресс-служба голландской команды. Тытонь подписал контракт с «Твенте» на два года с возможностью продления ещё на один сезон. Стоит отметить, что в новый клуб польский футболист перебрался на правах свободного агента.

В этом сезоне Тытонь ни разу не сыграл в составе «Аякса». До этого поляк также защищал ворота «Цинциннати», «Депортиво», «Штутгарта», «Эльче», «ПСВ» и «Роды».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Твенте Пшемыслав Тытонь
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