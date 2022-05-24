Вратарь «Аякса» перебрался в «Твенте»

Опытный польский голкипер амстердамского «Аякса» Пшемыслав Тытонь решил сменить клубную прописку.

35-летний польский вратарь подписал соглашение с клубом «Твенте». Об этом сообщает пресс-служба голландской команды. Тытонь подписал контракт с «Твенте» на два года с возможностью продления ещё на один сезон. Стоит отметить, что в новый клуб польский футболист перебрался на правах свободного агента.

В этом сезоне Тытонь ни разу не сыграл в составе «Аякса». До этого поляк также защищал ворота «Цинциннати», «Депортиво», «Штутгарта», «Эльче», «ПСВ» и «Роды».