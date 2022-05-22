«Витесс» разгромил «Утрехт» и сыграет за выход в Лигу конференций

В чемпионате Голландии определился второй финалист еврокубкового плей-оффа по итогам сезона. «Витесс» принимал «Утрехт» и смог исправиться за 1:3 в первом поединке. Миллион Манхуф и Сондре Тронстад забили по голу в основное время, а Николай Фредериксен - на 90-й минуте.

Победа со счетом 3:0 позволяет «Витессу» сразиться с «АЗ Алкмааром» за выход в Лигу конференций.