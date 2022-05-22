«Витесс» разгромил «Утрехт» и сыграет за выход в Лигу конференций

В чемпионате Голландии определился второй финалист еврокубкового плей-оффа по итогам сезона. «Витесс» принимал «Утрехт» и смог исправиться за 1:3 в первом поединке. Миллион Манхуф и Сондре Тронстад забили по голу в основное время, а Николай Фредериксен - на 90-й минуте.
Победа со счетом 3:0 позволяет «Витессу» сразиться с «АЗ Алкмааром» за выход в Лигу конференций.
Протокол игры
|(1:0) Манхуф Миллион39'
|(2:0) Тронстад Сондре52'
|(3:0) Фредериксен Николай93'
Хауэн Йерун • 117'Даса Элазар 119' (Грбич Адриан ( 119') •Базур Рихедли•Духи Данило•Манхуф Миллион 106' (Гайек Томаш ( 106' ) • 112'Беро Матуш•Тронстад Сондре•Вруг Патрик 91' (Япи Ромарик ( 91') •Домджони Тони 44' 84' (Уйсман Дан ( 84') •Икома Луис 119' (Marcus Steffen ( 119') •Бёйтинк Томас 84' (Фредериксен Николай ( 84')
Элсхлягель Эрик•Тер Авест Хидде 100' (Загре Артур ( 100') •Ван дер Хорн Майк•Янссен Виллем•Ван дер Кюст Джевенсио 100' (Ван дер Марел Марк ( 100' ) • 105'Тимбер Квинтен 89' (Верман Хенк ( 89') •Ван Оверем Йорис•Густафссон Симон•Ван де Стрек Сандер 70' (Силла Мусса ( 70') •Дувикас Анастасиос 58' (Алмквист Понтус ( 58') •Бауссайд Отман 70' (Шейн Рокко Роберт ( 70')
22 мая. Стадион "Гелредом" (Арнем).