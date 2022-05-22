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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Витесс» разгромил «Утрехт» и сыграет за выход в Лигу конференций

22 Мая 2022 • 21:43 Комментировать
Витесс
3:0
Утрехт
окончен после доп. времени

В чемпионате Голландии определился второй финалист еврокубкового плей-оффа по итогам сезона. «Витесс» принимал «Утрехт» и смог исправиться за 1:3 в первом поединке. Миллион Манхуф и Сондре Тронстад забили по голу в основное время, а Николай Фредериксен - на 90-й минуте.

Победа со счетом 3:0 позволяет «Витессу» сразиться с «АЗ Алкмааром» за выход в Лигу конференций.

Протокол игры  
Витесс 3:0Утрехт
(1:0) Манхуф Миллион39'   
(2:0) Тронстад Сондре52'   
(3:0) Фредериксен Николай93'   
Хауэн Йерун   117'Даса Элазар  119' (Грбич Адриан (  119') Базур РихедлиДухи ДанилоМанхуф Миллион  106' (Гайек Томаш (  106'   112') Беро МатушТронстад СондреВруг Патрик  91' (Япи Ромарик (  91') Домджони Тони   44'  84' (Уйсман Дан (  84') Икома Луис  119' (Marcus Steffen (  119') Бёйтинк Томас  84' (Фредериксен Николай (  84')
Запасные: Верстаппен ЭрикРайцигер ДаанЭрнандес ЭнрикеШуберт МаркусВан Звам ДжованниДе Регт Гиан
Элсхлягель ЭрикТер Авест Хидде  100' (Загре Артур (  100') Ван дер Хорн МайкЯнссен ВиллемВан дер Кюст Джевенсио  100' (Ван дер Марел Марк (  100'   105') Тимбер Квинтен  89' (Верман Хенк (  89') Ван Оверем ЙорисГустафссон СимонВан де Стрек Сандер  70' (Силла Мусса (  70') Дувикас Анастасиос  58' (Алмквист Понтус (  58') Бауссайд Отман  70' (Шейн Рокко Роберт (  70')
Запасные: Клюйверт РубенВормердам ДьянгоНейхейс ТейменМахи МимаунRemco BalkМейссен Рик
22 мая. Стадион "Гелредом" (Арнем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Утрехт Витесс
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