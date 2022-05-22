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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Хераклес» установил антирекорд Эредивизии и выбыл впервые с сезона 1985/1986

22 Мая 2022 • 16:59 Комментировать

Голландский «Хераклес» не сумел спасти свое место в высшей лиге голландского футбола - в матчах плей-офф за сохранение прописки, введенных с 2005 года, «Хераклес» дважды уступил «Эксельсиору». При этом в сумме двух матчей команда пропустила шесть голов - такого в матчах плей-офф за спасение места в высшей лиге с 2005 года еще не случалось, так как борьба в этих матчах неизменно очень напряженная.

Также «Хераклес» выбыл из высшей лиги чемпионата Нидерландов впервые с сезона 1985/1986. Возвращение состоялось в 2005 году, с тех пор «Хераклес» стабильно играл в высшей лиге - и вот вылетел снова.

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Евро-Футбол.Ру,
Хераклес
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