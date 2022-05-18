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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Гакпо готов покинуть ПСВ

18 Мая 2022 • 19:31 Комментировать

Полузащитник ПСВ Эйндховен Коди Гакпо открыт к уходу из нидерландского клуба в летнее межсезонье. По информации The Sun, игрок хочет уйти на повышение для того, чтобы до ноября убедить главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Галя взять его на чемпионат мира в Катаре.

Ранее главным претендентом на трансфер 23-летнего тоголезца считался лондонский «Арсенал». Футболиста связывали с переездом на «Эмирейтс» ещё зимой, но в итоге «канониры» решили повременить до лета.

В этом сезоне Гакпо отметился 12 голами и 12 результативными передачами за ПСВ Эйндховен в чемпионате Нидерландов. В составе своего клуба футболисту удалось выиграть Кубок Нидерландов.

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ПСВ Коди Гакпо
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