15-летний сын ван Перси подписал первый профессиональный контракт с «Фейеноордом»

15-летний Шакил ван Перси подписал свой первый профессиональный контракт с роттердамским «Фейеноордом», за который ранее выступал его отец Робин. Соглашение с нидерландским клубом рассчитано на три года.

Ранее Шакил ван Перси выступал в академии роттердамского «Фейеноорда». До этого юноша числился в академиях «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Напомним, что Робина ван Перси в последнее время часто связывали с работой ассистентом тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Экс-форвард «Арсенала» действительно получил это предложение, но в итоге решил отказаться и сосредоточиться на других целях.