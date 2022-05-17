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Чемпионат Голландии. Эредивизие

15-летний сын ван Перси подписал первый профессиональный контракт с «Фейеноордом»

17 Мая 2022 • 18:05 Комментировать

15-летний Шакил ван Перси подписал свой первый профессиональный контракт с роттердамским «Фейеноордом», за который ранее выступал его отец Робин. Соглашение с нидерландским клубом рассчитано на три года.

Ранее Шакил ван Перси выступал в академии роттердамского «Фейеноорда». До этого юноша числился в академиях «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Напомним, что Робина ван Перси в последнее время часто связывали с работой ассистентом тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Экс-форвард «Арсенала» действительно получил это предложение, но в итоге решил отказаться и сосредоточиться на других целях.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Робин Ван Перси Шакил ван Перси
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