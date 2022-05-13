Защитник «Аякса» может перейти в «Барселону»

Аргентинский защитник «Аякса» Николас Тальяфико может в летнее трансферное окно перебраться в испанский чемпионат.

По информации инсайдера и журналиста Экрема Конура, 29-летний аргентинский футболист собирается этим летом покинуть амстердамскую команду. Главным претендентом на подписание защитника считается «Барселона», которая активно интересовалась Тальяфико ещё в зимнее трансферное окно. Напомним, что действующее соглашение аргентинца с «Аяксом» рассчитано до июня 2023 года.

В этом сезоне Николас Тальяфико провёл в голландской лиге 21 матч. Защитник забил два мяча и сделал два ассиста.