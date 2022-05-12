Назван лучший игрок «Аякса» по итогам этого сезона

Аргентинский защитник «Аякса» Лисандро Мартинес был назван лучшим футболистом амстердамской команды по итогам этого сезона.

Как сообщает пресс-служба голландской команды, 24-летний аргентинский футболист был назван болельщиками лучшим игроком амстердамского клуба по итогам этого сезона, в котором «Аякс» завоевал чемпионский титул. Напомним, что за тур до окончания чемпионата подопечные Эрика тен Хага опережают идущий на втором месте ПВС на четыре балла.

В этом сезоне Лисандро Мартинес провёл в голландской лиге 24 матча, в которых отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.