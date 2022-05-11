ПСВ установил рекорд Эредивизии по количеству забивавших игроков

В 33-м туре голландского чемпионата Эредивизии ПСВ утратил последние шансы на чемпионский титул, его в 36-й раз в своей истории оформил амстердамский «Аякс». Оба клуба выиграли свои матчи, но если «Аякс» сделал это со счетом 5:0, то ПСВ у НЕК-а выиграл с трудом - 3:2.

Второй гол «крестьян» в этой игре записал на свой счет Эрик Гутьеррес, для которого это был первый мяч в сезоне. Гутьеррес стал 21-м игроком в составе ПСВ, который забивал в матчах текущего сезона Эредивизии.

Столь большое количество забивавших в сезоне - это абсолютный рекорд чемпионата Нидерландов, не только для ПСВ, но и для всей истории турнира.