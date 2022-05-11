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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ установил рекорд Эредивизии по количеству забивавших игроков

11 Мая 2022 • 23:50 Комментировать
ПСВ
3:2
НЕК Неймеген
окончен

В 33-м туре голландского чемпионата Эредивизии ПСВ утратил последние шансы на чемпионский титул, его в 36-й раз в своей истории оформил амстердамский «Аякс». Оба клуба выиграли свои матчи, но если «Аякс» сделал это со счетом 5:0, то ПСВ у НЕК-а выиграл с трудом - 3:2.

Второй гол «крестьян» в этой игре записал на свой счет Эрик Гутьеррес, для которого это был первый мяч в сезоне. Гутьеррес стал 21-м игроком в составе ПСВ, который забивал в матчах текущего сезона Эредивизии.

Столь большое количество забивавших в сезоне - это абсолютный рекорд чемпионата Нидерландов, не только для ПСВ, но и для всей истории турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Эрик Гутьеррес
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окончен Аякс 5:0 Херенвен 1.17 7.80 14.00
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окончен Спарта Роттердам 2:0 ПЕК Зволле
окончен Фортуна Ситтард 1:2 Витесс 2.65 3.55 2.50
окончен Ваалвейк 2:0 Хераклес
окончен Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар 3.20 3.95 2.05
окончен Камбюр 1:1 Виллем II 2.80 3.65 2.40
окончен ПСВ 3:2 НЕК Неймеген 1.17 7.60 14.00
окончен Твенте 3:0 Гронинген 1.50 4.30 6.60
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