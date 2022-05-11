Гётце может перейти в португальский гранд

Атакующий полузащитник Марио Гётце, ныне выступающий в голландской Эредивизии за ПСВ, может продолжить карьеру в португальской Примейре.

Согласно данным портала Goal.com, в подписании 29-летнего вингера заинтересована лиссабонская «Бенфика». Португальцы уже усиленно работают над трансфером игрока. Главным препятствием может стать оклад Гётце. Сейчас Марио получает 2,5 миллиона евро в год.

В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 50 поединках на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.