«Аякс» планирует подписать полузащитника «Ниццы»

Руководители амстердамского «Аякса» собираются в летнее трансферное окно попробовать подписать голландского полузащитника «Ниццы» Келвина Стенгса.

По информации Get French Football News, 23-летний голландский футболист может летом вернуться на родину, где он до этого выступал за «АЗ Алкмаар». В услугах Стенгса заинтересован «Аякс». Боссы амстердамского клуба видят в полузащитнике замену бразильцу Антони, который летом сменит клубную прописку.

Напомним, что в этом сезоне Келвин Стенгс провёл во французской лиге в составе «Ниццы» 23 поединка, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.