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«Аякс» планирует подписать полузащитника «Ниццы»

11 Мая 2022 • 12:24 Комментировать

Руководители амстердамского «Аякса» собираются в летнее трансферное окно попробовать подписать голландского полузащитника «Ниццы» Келвина Стенгса.

По информации Get French Football News, 23-летний голландский футболист может летом вернуться на родину, где он до этого выступал за «АЗ Алкмаар». В услугах Стенгса заинтересован «Аякс». Боссы амстердамского клуба видят в полузащитнике замену бразильцу Антони, который летом сменит клубную прописку.

Напомним, что в этом сезоне Келвин Стенгс провёл во французской лиге в составе «Ниццы» 23 поединка, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
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