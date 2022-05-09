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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Воспитанник «Аякса» умер на 30-м году жизни

09 Мая 2022 • 16:04 Комментировать

Бывший игрок «Аякса» Джоди Лукоки умер на 30-м году жизни, об этом сегодня сообщили футболистам «Твенте» – последнего клуба, за который выступал футболист.

Агент Лукоки Менно Гроенвельд заявил, что шокирован этой новостью, сообщив что семья Лукоки глубоко опечалена утратой. Также Гроенвельд обратился к журналистам с просьбой, чтобы те не беспокоили родных и близких футболиста, дав им возможность справиться с утратой, сообщает AD.

Причина смерти воспитанника «Аякса» не сообщается.

Стоит отметить, что в феврале текущего года «Твенте» разорвал контракт с игроком, поскольку последнего обвиняли в избиении своей девушки.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Джоди Лукоки
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