Воспитанник «Аякса» умер на 30-м году жизни

Бывший игрок «Аякса» Джоди Лукоки умер на 30-м году жизни, об этом сегодня сообщили футболистам «Твенте» – последнего клуба, за который выступал футболист.

Агент Лукоки Менно Гроенвельд заявил, что шокирован этой новостью, сообщив что семья Лукоки глубоко опечалена утратой. Также Гроенвельд обратился к журналистам с просьбой, чтобы те не беспокоили родных и близких футболиста, дав им возможность справиться с утратой, сообщает AD.

Причина смерти воспитанника «Аякса» не сообщается.

Стоит отметить, что в феврале текущего года «Твенте» разорвал контракт с игроком, поскольку последнего обвиняли в избиении своей девушки.