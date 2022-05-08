Бразильский «Ботафого» хочет видеть в своей команде Захави

Нападающий ПСВ Эран Захави может продолжить карьеру в Бразилии, сообщил футбольный инсайдер Руди Галети.

Согласно данным источника, 34-летний израильтянин может перебраться в бразильский «Ботафого» уже этим летом на правах свободного агента. Клуб пытается выдержать конкуренцию по зарплате с другими командами, предложив футболисту зарплату 4 миллиона евро в год.

Захави ранее заявлял, что не будет продлевать контракт с ПСВ, который истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне 33-летний игрок провёл 44 матча за ПСВ, он смог поразить ворота соперников 19 раз, при этом записал на свой счёт 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 1,5 миллиона евро.