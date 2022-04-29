Вингер «Аякса» попал в сферу интересов «Ювентуса»

Полузащитник «Аякса» Антони попал в сферу интересов «Ювентуса».

Туринский клуб старается найти замену Паоло Дибале, который покинет «Ювентус» этим летом. Ранее назывались имена Анхеля Ди Марии и Николо Дзаньоло. По последней информации, туринцы обратили свое внимание на полузащитника «Аякса» Антони, сообщает Calciomercato. Уточняется, что «Аякс» рассчитывает получить за игрока 35 миллион евро, что пока не устаивает туринцев.

В этом сезоне футболист провел в высшем дивизионе Голландии 23 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.