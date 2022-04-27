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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Шмидт официально стал тренером «Бенфики»

27 Апреля 2022 • 16:53 Комментировать
ПСВ
...
Виллем II
1.15 7.70 18.00
01.05 15:30

Главный тренер нидерландского «ПСВ» Эйндховен Роджер Шмидт со следующего сезона станет наставником лиссабонской «Бенфики». Португальский клуб сообщил об этом на своём официальном сайте.

Сообщается, что Роджер Шмидт доработает свой контракт с «ПСВ» Эйндховен до конца нынешнего сезона. Немецкий специалист подписал соглашение с лиссабонской «Бенфикой» до июня 2024 года.

Напомним, что ранее Шмидт возглавлял в Германии леверкузенский «Байер». В этом сезоне тренер выиграл для «ПСВ» Эйндховен Кубок Нидерландов. Команда также продолжает борьбу с амстердамским «Аяксом» за золотые медали в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСВ Роджер Шмидт
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