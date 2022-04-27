Шмидт официально стал тренером «Бенфики»

Главный тренер нидерландского «ПСВ» Эйндховен Роджер Шмидт со следующего сезона станет наставником лиссабонской «Бенфики». Португальский клуб сообщил об этом на своём официальном сайте.

Сообщается, что Роджер Шмидт доработает свой контракт с «ПСВ» Эйндховен до конца нынешнего сезона. Немецкий специалист подписал соглашение с лиссабонской «Бенфикой» до июня 2024 года.

Напомним, что ранее Шмидт возглавлял в Германии леверкузенский «Байер». В этом сезоне тренер выиграл для «ПСВ» Эйндховен Кубок Нидерландов. Команда также продолжает борьбу с амстердамским «Аяксом» за золотые медали в чемпионате.