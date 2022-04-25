Сегодня исполнилось 75 лет со дня рождения Кройфа

25 апреля 1947 года в Амстердаме родился Йохан Кройф - один из немногих людей, кто не просто божественно играл в футбол, что делали и многие другие (да и даже пусть и «немногие»), но и изменил концептуально эту игру. По сути, его видение тотального футбола, появившись полвека тому назад, и по сей день является основным в футболе, самым верным путем к завоеванию титулов - при должном исполнении, разумеется.

Кройф не становился чемпионом мира и сыграл лишь на одном чемпионате мира, но то, что голландцы не победили в 1974, считается одним из главных недоразумений в истории Мундиалей. На клубном уровне Кройф выиграл все и вся с амстердамским «Аяксом», а вот в «Барселоне» основную массу трофеев взял уже в качестве тренера.

Кройф возглавлял «Барселону» с 1988 по 1996 и после этого уже не работал главным тренером ни в одной другой команде, однако его влияние на «Барселону» (и на «Аякс» также, к слову) чувствовалось до самой смерти великого голландца.

В 1991 году он перенес инфаркт и после этого был вынужден серьезно ограничивать себя в смысле здоровья, в частности, бросил курить, но, увы, в 2016 году жизнь его в возрасте 67 лет (не возраст для такой продвинутой страны, как Нидерланды) унес именно рак легких.