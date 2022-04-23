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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Стекеленбург стал самым возрастным игроком, выступившим за «Аякс» в матче чемпионата Нидерландов

23 Апреля 2022 • 22:54 Комментировать
НЕК Неймеген
0:1
Аякс
окончен

Амстердамский «Аякс» одержал трудовую победу в гостевой игре с НЕК-ом благодаря позднему голу Брайана Бробби. В воротах лидера чемпионата Нидерландов на ноль отстоял Мартен Стекеленбург - опытнейший нидерландский голкипер, которому в сентябре исполнится 40 лет.

Стекеленбург не появлялся в рамке несколько матчей - до этого Эрик тен Хаг, пока что еще действующий наставник «Аякса», предпочитал ставить в ворота камерунского вратаря Андре Онану. Выйдя на поле, Стекеленбург, которому сейчас 39 лет и семь месяцев, стал самым возрастным игроком «Аякса» в истории выступлений в чемпионате Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Мартен Стекеленбург
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окончен НЕК Неймеген 0:1 Аякс 12.50 6.80 1.20
окончен АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен 1.40 4.70 7.90
окончен Ваалвейк 0:2 ПЕК Зволле 2.08 3.40 3.40
Идет 77 минута Камбюр 1:2 ПСВ 7.80 4.60 1.38
24.04  13:15 Виллем II ... Витесс 3.45 3.60 2.00
24.04  15:30 Гронинген ... Хераклес
24.04  15:30 Фейеноорд ... Утрехт 1.45 4.50 6.40
24.04  17:45 Фортуна Ситтард ... Гоу Эхед Иглс 2.04 3.45 3.45
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Сегодня, 23 Апреля
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