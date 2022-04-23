Стекеленбург стал самым возрастным игроком, выступившим за «Аякс» в матче чемпионата Нидерландов

Амстердамский «Аякс» одержал трудовую победу в гостевой игре с НЕК-ом благодаря позднему голу Брайана Бробби. В воротах лидера чемпионата Нидерландов на ноль отстоял Мартен Стекеленбург - опытнейший нидерландский голкипер, которому в сентябре исполнится 40 лет.

Стекеленбург не появлялся в рамке несколько матчей - до этого Эрик тен Хаг, пока что еще действующий наставник «Аякса», предпочитал ставить в ворота камерунского вратаря Андре Онану. Выйдя на поле, Стекеленбург, которому сейчас 39 лет и семь месяцев, стал самым возрастным игроком «Аякса» в истории выступлений в чемпионате Нидерландов.