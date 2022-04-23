«Волендам» вернулся в Эредивизию после 15-летнего отсутствия и установил новый рекорд Нидерландов

Выступающий во втором нидерландском дивизионе «Волендам» обеспечил себе возвращение в высшую лигу после 15-летнего отсутствия - в последний раз «Волендам» выступал в высшей лиге нидерландского чемпионата в далеком сезоне 2007/2008.

Вернувшись в высшую лигу, «Волендам» установил новый рекорд чемпионата Нидерландов - это первая команда, которая возвращалась в Эредивизию десять раз. Предыдущее достижение принадлежало «Де Граафсхап» - девять возвращений.

На третьем месте в этой классификации - «Эксельсьор», восемь возвращений. По семь раз возвращались в высшую лигу НЕК и «Венло».