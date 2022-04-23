Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Волендам» вернулся в Эредивизию после 15-летнего отсутствия и установил новый рекорд Нидерландов

23 Апреля 2022 • 20:45 Комментировать

Выступающий во втором нидерландском дивизионе «Волендам» обеспечил себе возвращение в высшую лигу после 15-летнего отсутствия - в последний раз «Волендам» выступал в высшей лиге нидерландского чемпионата в далеком сезоне 2007/2008.

Вернувшись в высшую лигу, «Волендам» установил новый рекорд чемпионата Нидерландов - это первая команда, которая возвращалась в Эредивизию десять раз. Предыдущее достижение принадлежало «Де Граафсхап» - девять возвращений.

На третьем месте в этой классификации - «Эксельсьор», восемь возвращений. По семь раз возвращались в высшую лигу НЕК и «Венло».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Волендам
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен НЕК Неймеген 0:1 Аякс 12.50 6.80 1.20
Идет 80 минута АЗ Алкмаар 1:1 Херенвен 1.40 4.70 7.90
Идет 22 минута Ваалвейк 0:1 ПЕК Зволле 2.08 3.40 3.40
23.04  22:00 Камбюр ... ПСВ 7.80 4.60 1.38
24.04  13:15 Виллем II ... Витесс 3.45 3.60 2.00
24.04  15:30 Гронинген ... Хераклес
24.04  15:30 Фейеноорд ... Утрехт 1.45 4.50 6.40
24.04  17:45 Фортуна Ситтард ... Гоу Эхед Иглс 2.04 3.45 3.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
20:45 · Голландия. Эредивизие
«Волендам» вернулся в Эредивизию после 15-летнего отсутствия и установил новый рекорд Нидерландов
19:49 · Голландия. Эредивизие
Гол Бробби принёс «Аяксу» трудную победу над НЕК-ом
22 Апреля
11:59 · Голландия. Эредивизие
Стало известно, кто заменит тен Хага в «Аяксе»
21 Апреля
20:00 · Голландия. Эредивизие
«Фейеноорд» не будет строить новый стадион
18:24 · Голландия. Эредивизие
Тен Хаг - тренер с наилучшим процентным соотношением побед в истории Эредивизии
14:29 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Сар поблагодарил тен Хага за работу в «Аяксе»
12:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг заберёт в «Манчестер Юнайтед» своего помощника по «Аяксу»
20 Апреля
15:41 · Голландия. Эредивизие
Хави видит в защитнике «Аякса» потенциального преемника Альбы
19 Апреля
22:45 · Англия. Премьер-лига
Луис Суарес интересен «Астон Вилле» Джеррарда и ещё двум клубам
18 Апреля
11:09 · Голландия. Эредивизие
Тен Хаг разочарован поражением в финале кубка Голландии
00:55 · Голландия. Эредивизие
ПСВ установил клубный рекорд по количеству сыгранных в текущем сезоне матчей
17 Апреля
19:17 · Голландия. Эредивизие
Директор «Аякса» о будущем тен Хага: «Сделали все, чтобы сохранить его в команде»
18:30 · Голландия. Эредивизие
ПСВ — «Аякс»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1
15 Апреля
13:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я служу «Аяксу». Нам нужно выиграть два важных трофея»
13 Апреля
17:12 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» намерен пригласить тренера «Лиона»
Все новости
Рекомендуем