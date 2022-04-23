Гол Бробби принёс «Аяксу» трудную победу над НЕК-ом

Амстердамский «Аякс» одержал трудовую победу над НЕК-ом в гостевом матче, забив решающий мяч буквально за пару минут до конца игры. На 33-й минуте гости заработали пенальти, но Душан Тадич, капитан «Аякса», не смог реализовать его. И все же во втором тайме вышедший на замену Брайан Бробби принес команде три очка.

Теперь «Аякс» оторвался на семь очков от преследующего его ПСВ, имея матч в запасе. Следующий матч амстердамская команда проведет против «Зволле», это будет 30-го апреля.