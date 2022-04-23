Гол Бробби принёс «Аяксу» трудную победу над НЕК-ом

Амстердамский «Аякс» одержал трудовую победу над НЕК-ом в гостевом матче, забив решающий мяч буквально за пару минут до конца игры. На 33-й минуте гости заработали пенальти, но Душан Тадич, капитан «Аякса», не смог реализовать его. И все же во втором тайме вышедший на замену Брайан Бробби принес команде три очка.
Теперь «Аякс» оторвался на семь очков от преследующего его ПСВ, имея матч в запасе. Следующий матч амстердамская команда проведет против «Зволле», это будет 30-го апреля.
Протокол игры
|НЕК Неймеген
|0:1
|Аякс
|88'Броббей Брайан (0:1)
Брандерхорст Маттейс•Ван Рой Барт•Гут Родриго • 59'Маркес Иван•Вердонк Калвин 71' (Ван Эйден Ренс ( 71') •Эль-Каруани Суфьян•Брюин Джорди•Маттссон Магнус 51' (Дуэлунд Миккель ( 51') •Шоне Лассе • 55'Тавшан Элаис•Окита Жонатан 87' (Вет Хавьер ( 87')
Стекеленбург Мартен•Тимбер Юррьен•Шуурс Перр 45' (Ван Гелдерен Лиам ( 45') •Блинд Дэйли • 53'Тальяфико Николас•Гравенберх Райан 90' (Альварес Эдсон ( 90') •Классен Дэви•Тейлор Кеннет 85' (Кудус Мохаммед ( 85') •Бергёйс Стивен 46' (Броббей Брайан ( 46') •Алле Себастьян•Тадич Душан
23 апреля. Стадион "Гоффертштадион".