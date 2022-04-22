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Стало известно, кто заменит тен Хага в «Аяксе»

22 Апреля 2022 • 11:59 Комментировать

Руководители «Аякса» определились с наставником, который заменит Эрика тен Хага на посту главного тренера амстердамского клуба.

По информации Sky Germany, новым тренером амстердамской команды должен стать нынешний наставник бельгийского «Брюгге» Альфред Шредер. 49-летний голландский специалист должен заменить в «Аяксе» Эрика тен Хага, который недавно официально подписал соглашение с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Шредер работает в бельгийской команде с января этого года. До этого Альфред также тренировал «Хоффенхайм» и «Твенте».

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Аякс Эрик тен Хаг Альфред Шрёдер
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