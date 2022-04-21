«Фейеноорд» не будет строить новый стадион

Руководство роттердамского «Фейеноорда» приняли решение отказаться от планов строительства нового стадиона. Дело в том, что ни один из представленных трех проектов не является посильным для бюджета клуба, а других вариантов на данный момент нет.

При этом на проекты уже были затрачены достаточно серьезные деньги - теперь, получается, они потрачены впустую. Амбициозным планам по строительству новой арены пока что не суждено сбыться, уточняет Нидерландская телерадиовещательная компания, а значит, клуб продолжит выступать на старенькой арене «Де Кюйп».

В этом году арене исполняется 85 лет, она была построена в 1937 году.